Жители города Сосновый Бор под Санкт-Петербургом в преддверии Нового года подарили дома пятерым щенкам. Во вторник, 22 декабря 2020 года, несколько человек заметили у мусорных контейнеров коробку, накрытую покрывалось. Из нее доносился испуганный и голодный вой. Оказалось, что внутри сидели и мерзли совсем маленькие собаки. Об этом местные жители рассказали в социальной сети.- К помойке на Молодежной улице подбросили коробку с щенками. Горожане малышей в беде не бросили, три женщины и проходившие мимо мальчишки организовали целую операцию по спасению, - рассказали очевидцы.На место приехала полиция. Участковый смог найти нерадивую хозяйку собак и провел с ней беседу. Женщина забрала щенков обратно домой.Однако горожане не стали ждать, пока хозяйка снова выставит щенков на улицу, и к вечеру всех пятерых щенков забрали новые заботливые хозяева.