Почти 12 тысяч пьяных водителей были задержаны сотрудниками дорожной полиции за 2020 год в Санкт-Петербурге. По вине алкоголиков, севших за руль, в 839 ДТП погибли 40 человек, а еще 340 получили ранения. Такие данные привели в Главном управлении МВД по городу и области.- По указанию руководства ГУ МВД России борьба с пьянством на дорогах города стала одной из приоритетных задач ГИБДД в 2020 году. Соответствующие указания получили также полицейское дознание (возбуждают уголовные дела за повторное пьяное вождение) и следствие (возбуждают уголовные дела по смертельным ДТП), - сообщает пресс-служба Главка.Так, за прошедший год, восемь тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за вождение в пьяном виде и еще 3,5 тысячи - за отказ от освидетельствования. Все они получат штраф в 30 тысяч рублей и лишатся прав на срок от полутора до двух лет.Еще 650 водителей пойдут под уголовную статью за повторное вождение в пьяном виде. Суд ждет и виновников ДТП с погибшими или пострадавшими.