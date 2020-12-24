Санкт-Петербург стал первым в стране городом, разработавшим комплексные меры для поддержки туристической отрасли. В среду, 23 декабря 2020 года, депутаты Законодательного собрания утвердили документ. После того, как он будет подписан губернатором города, предприниматели из сферы туризма смогут подать заявки на получение льгот.- Индустрия гостеприимства стратегически важна для экономики Петербурга. Она пострадала от пандемии. Наша задача - сохранить профессиональные кадры, инфраструктуру, не утратить наработанный опыт, - сказал губернатор Александр Беглов.Гостиницы, санаторно-курортные и туристские организации на два года будут освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога. Также в 2021 году будет снижена до 1 процента ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.Общий объем новых налоговых льгот составит 3,6 миллиардов рублей. Петербург стал первым из всех регионов России, который разработал такие меры поддержки для сохранения и скорейшего восстановления индустрии гостеприимства.