В Санкт-Петербурге в четверг, 24 декабря 2020 года, увековечили память учителей, погибших во время блокады в школе № 161. Мемориальную доску разместили на стене дома на 6-й Советской улице, где раньше располагалось учебное заведение. В апреле 1943 года в результате авианалета вражеской авиации здесь под завалами здания, спасая детей, погибли пять учителей.Инициатива установки доски исходила от Надежды Строгоновой, которая в годы блокады работала учителем в этой школе.- В сентябре этого года Надежда Васильевна отмечала 100-летний юбилей. Мы с ней пили чай, и она рассказала, как во время налета учителя выводили детей из школы. В здание попал снаряд, погибли 5 педагогов, но всех ребят успели вывести. Была и другая страшная трагедия: в сейфе лежали продовольственные карточки. Они тоже оказались под завалами, и детей было нечем кормить. Надежда Васильевна ходила в Ленгорисполком, дошла до обкома партии и добилась восстановления этих карточек, - рассказал губернатор Александр Беглов.Также в будущем в Петербурге может появиться памятник блокадному учителю.