В Санкт-Петербурге наблюдается снижение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. На четверг, 24 декабря 2020, зарегистрировано 903 госпитализации, днем ранее их было 974.- Наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера и в случае несоблюдения людьми масочного режима и социальной дистанции рост распространения вируса может возобновиться с прежней интенсивностью, - сообщает оперативный штаб по COVID-19.Напомним, что еще на прошлой неделе каждый день в больницах оказывались по 1 тысяче человек, порой и больше. На этой неделе показатель стабильно ниже. Значительно снизился и рост недельной госпитализации: прибавка за текущий семидневный интервал составила всего 0,5 процента.Напомним, что за минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3749 человек. При этом выздоровели еще 2617 пациентов.