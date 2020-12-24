Чтобы жители Петербурга и Ленобласти окончательно не заскучали на новогодних каникулах, музеи продолжают свои работу. В их числе и Выборгский музей-заповедник. На днях на его ресурсах было опубликовано подробное расписание работы на длинных выходных. Гостей музейщики готовы принимать, начиная со 2 января.Сообщается, что для посещения будут открыты Выборгский замок, башня Святого Олафа, Рыцарский дом и Башня ратуши. Единственное, о чем просят посетителей сотрудники музея, - это соблюдать все меры безопасности: надевать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.Так, Выборгский замок и Рыцарский дом) можно посетить со 2 по 10 января с 10.00 до 18.00. Башня ратуши будет работать в те же часы. Правда, 4 и 5 января будут выходными. Что касается башни святого Олафа, то здесь расписание следующее:дневные подъёмы со 2 по 10 января с 10.30 до 17.30. вечерние подъёмы 2 и 3 января — 18.00, 18.30, 19.00. 4 января — выходной 5 января — 18.00, 18.30, 19.00 6 января — выходной 7 января — 10 января — 18.00, 18.30, 19.00.