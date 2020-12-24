Настоящая снежная зима настала в Ленинградской области. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 25 декабря 2020 года, регион накроет снежная метель. Такая погода - радость для детей, ведь наконец можно лепить снеговиков и играть в снежки. Однако для автомобилистов метель лишь усложняет процесс поездки.- 25 декабря на территории Ленинградской области днем местами сильный снег, на дорогах сложная обстановка. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в некоторых районах опустится до минус 5 градусов, - сообщили в ФГБУ \\"Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды\\".Суббота, 26 декабря, тоже ожидается снежной. А вот в воскресенье, 27 декабря, ночью температура воздуха опустится до минус 18-23 градусов. Утром ожидается туман.