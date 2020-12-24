Новая перехватывающая парковка появилась в Санкт-Петербурге. С 24 декабря открылась автостоянка, расположенная у станции метро «Проспект Большевиков». Здесь смогут оставить машину те, кто приехал в город из области, например, но в центр решил отправиться на более быстрой подземке. Всего здесь имеется 85 парковочных мест, в том числе девять - для инвалидов.- 85 автомобилей могут встать в пробку протяженностью полкилометра. Стоянка разгружает дорожную сеть. В случае, если автовладелец совершает хотя бы одну поездку на общественном транспорте в течение дня и оплачивает ее электронным проездным билетом, то пользование стоянкой для него бесплатно, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга.В ином случае, дневная парковка будет стоить 25 рублей в час. Также плата взимается за стоянку в вечернее и ночное время. Один период с 20:00 до 6:00 обойдется автовладельцу в 150 рублей.Но пока центр управления парковок решил сделать небольшой подарок петербуржцам. Стоянка работает в тестовом режиме, поэтому до конца новогодних праздников она будет совершенно бесполатной.