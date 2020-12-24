Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении водителя фургона, который был признан виновником смертельной аварии на перекрестке Митрофаньевского шоссе со Старообрядческой улицей в июле 2019 года.- Суд установил: 13.07.2019 около 13 часов 45 минут обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем, находясь в состоянии наркотического опьянения, следовал по Митрофаньевскому шоссе в направлении от ул. Благодатной к наб. Обводного канала. При подъезде к светофору, он превысил разрешенную скорость и повернул направо из левой полосы, создав помеху попутному грузовику «Рено», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.От столкновения грузовик выбросило на газон, по дороге он снес дорожный знак, столкнулся в «Ситроеном», «Дождем» и лоб в лоб с «Ниссаном». Ехавшая в последнем 44-летняя пассажирка погибла на месте. Ее муж серьезно пострадал.Учтя все, суд дал виновнику 4,5 года в колонии-поселении. И еще 2,5 года после освобождения он не сможет сесть за руль.