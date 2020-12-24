Новый случай «раздевания» автомобиля произошел в Санкт-Петербурге. На неизвестных злоумышленников, укравших все двери и крышку багажника иномарки, пожаловался в соцсетях один местный житель.- В ночь с 22 на 23 декабря, у «Ниссана» украли все двери, на парковке рядом с домом 17 на Светлановском проспекте. Вдруг кто, что видел... - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожанин по имени Владимир.Интересно, что дверные воры так ювелирно сняли детали с машины, что сигнализация не сработала и никто ничего не заметил до утра.- Такого я еще не видел. Новая питерская мода на расчлененку зашла слишком далеко, теперь и на авто распространилась, - пишут удивленные горожане в комментариях. А некоторые с иронией отмечают недоработку автоворов, оставивших на месте крышку капота.Впрочем, это не первый подобный случай в городе. В ноябре пара иномарок уже лишилась дверей под покровом ночи.Отметим, что спросом пользуются детали от популярных и достаточно бюджетных машин, которые легко перепродать в Интернете.