Жители Ленинградской области, имеющие право на получение социальных пособий, могут рассчитывать на январские деньги уже в декабре. Распоряжение о перечислении средств авансом подписал губернатор региона.- На эти цели выделено почти 262 млн рублей, из которых почти 148 млн рублей — для финансовой поддержки семьям, имеющих детей. В частности, с 24 декабря будут направлены выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка, - сообщает пресс-служба администрации правительства Ленобласти.С 25 декабря получателям начнет приходить ежемесячное пособие на приобретение детских товаров, ежемесячная выплата на ребенка-инвалида, компенсация на полноценное питание беременным и детям до 3 лет.Одновременно с этим начислят компенсацию на квартплату и коммунальные платежи, по взносам на капремонт, выплаты труженикам тыла, жертвам политических репрессий, детям войны, а также заслуженным деятелям физкультуры и спорта и материальное обеспечение лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской областью».