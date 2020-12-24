Более 600 поездок в день совершают машины санитарного такси в Санкт-Петербурге. Такие цифры на 24 декабря приводит пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.- Услуга бесплатной доставки пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии в центры компьютерной рентгеновской томографии и обратно на такси становится все более востребованной. Ежесуточно регистрируется более 600 таких поездок, - говорится в ежедневном отчете, публикуемом на сайте городской администрации.Эта услуга для горожан совершенна бесплатна. Оформить поездку на КТ может лечащий врач районной поликлиники или центра компьютерной томографии.Напомним, что в санитарном такси используются обычные легковые машины таксопарков, оборудованные пластиковым экраном между водителем и пассажирами. Также автомобили проходят усиленную санобработку.Это помогает снять нагрузку на автопарк скорой помощи.