Двух мужчин задержали по подозрению в похищении жительницы Сланцев, что в Ленобласти. 30-летняя женщина рассказала следователям, что мотивом злоумышленников были деньги. По словам пострадавшей, ее похитили еще 13 декабря 2020 года, повалив на пол и заковав в наручники. После этого заложницу закинули в машину и увезли в «пыточную», где ее жестоко били руками и ногами по голове и телу.- Подозреваемые потребовали от женщины передать им 1 миллион рублей. После того, как она перечислила им некоторую сумму, ее вывезли под Санкт-Петербург и оставили на обочине. Через несколько дней она обратилась в полицию, возбудили уголовное дело. В результате следственных действий задержаны двое ранее судимых мужчин, 43 и 45 лет, их допрашивают, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.Добавим, что сотрудники Следкома будут просить суд заключить обоих подозреваемых под стражу. Им обоим грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.