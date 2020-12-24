В Смольном наградили главврачей нескольких инфекционных стационаров, которые помогают Санкт-Петербургу лечить больных коронавирусом. Медиков чествовали по поручению президента Владимира Путина. Награды получили 13 руководителей больниц за вклад в борьбу с инфекцией, самоотверженность и профессионализм при исполнении врачебного долга.- Орденом Пирогова награждены 11 главврачей, среди которых есть Денис Гусев из Боткинской больницы и Олег Емельянов из Мариинской больницы (он уволился оттуда после 22 лет работы в должности – Прим.ред.). Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присуждено Максиму Кабанову, начальнику городского Госпиталя для ветеранов войн. Также Татьяне Начинкой, главврачу Детской больницы Святой Ольги, объявлена благодарность президента РФ, - рассказывают в пресс-службе Смольного.Добавим, что 24 декабря в Северной столице заработал новенький корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн, где есть 403 койки для больных COVID-19. Дальше все стационары будут строиться в похожей форме.