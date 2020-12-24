Присяжные признали виновными Александра Тютина и Александра Зотова в жестоком убийстве семьи бизнесмена, которое произошло 15 лет назад, в 2005 году в Ленобласти. Напомним, организатора расправы удалось поймать в 2018-м при попытке еще одного заказного убийства. Тогда-то он во всем и сознался. Как доказали следователи, преступник испытывал личную неприязнь к коммерсанту и решил ему отомстить.Киллер действовал хладнокровно. Жену бизнесмена и его самого он застрелили из автомата, а детей, 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, зарубил топором. Следком назначил около 100 экспертиз за все время расследования, чтобы без сомнений назвать имена убийц.- В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК РФ – за убийство, организацию убийства, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также организацию приготовления к убийству и неправомерное завладение госзнаком транспортного средства, - рассказывают в пресс-службе СК РФ.При этом о сроке лишения свободы обоих фигурантов не сообщается.