Смольный выделил 505,8 млн рублей на выплаты петербургским многодетным семьям и тем, у кого есть дети-инвалиды. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Материальная помощь должна поступить до Нового года, она будет одноразовой и составит ровно 3 тысячи рублей.- Выплата полагается на каждого ребенка-инвалида и ребенка из многодетной семьи в возрасте до 18 лет. Мера социальной поддержки касается и тех детей, которые усыновлены или находятся под опекой или попечительством, - сообщают в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.Есть еще один нюанс – выплата поступит только тем семьям, где ребенок и один или оба родителя являются гражданами России и имеют место жительства или место пребывания в Северной столице.Напомним, Владимир Путин пообещал на ежегодной пресс-конференции, что россияне, у которых есть в семье дети до 7 лет включительно, получат к Новому году по 5 тысяч рублей в качестве подарка.