«Хендай» влетел в двух женщин на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга. Жесткая авария произошла примерно в 19:30 у дома с номером 22. Известно, что за рулем иномарки находился 42-летний мужчина. Пострадавших женщин пришлось срочно госпитализировать. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.- Медики диагностировали у обеих пострадавших женщин, 34 и 46 лет, тяжелые травмы. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. По результатам будет принято процессуальное решение, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Напомним, накануне лобовое ДТП двух многотонных грузовиков под Тихвиным унесло жизнь одного из водителей. От машин не осталось живого следа.