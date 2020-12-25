Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга нашла множество серьезных нарушений в работе Управления социального питания за последние три года. Эксперты выяснили, что в ведомстве потратили на 627 тысяч рублей больше, чем это требовалось. Нашлись нарушения и в соблюдении норм питания в соцучреждениях, в том числе детских. Например, бывало так, что при контроле сотрудники Управления почему-то не замечали кишечную палочку и превышение допустимых показателей дрожжей и плесени в готовых продуктах.- Должностные лица учреждений не несут надлежащей ответственности за допущенные нарушения, поскольку информация о выявленных нарушениях, в том числе о превышении максимально допустимого количества болезнетворных бактерий и микроорганизмов в продуктах питания и помещениях пищеблоков школ, детских садов, учреждений здравоохранения никуда не направлялась, - поясняют в пресс-службе КСП.В итоге в Контрольно-счетной палате пришли к выводу, что Управление крайне никудышно осуществляло госконтроль в сфере соцпитания в Северной столице.