Отряд «ЛизаАлерт» объявил о завершении поисков девятилетнего мальчика, который ушел из дома полураздетый и в домашних тапочках в Санкт-Петербурге. Напомним, ребенок вышел на улицу средь бела дня, от него не было никаких вестей вплоть до наступления ночи. К счастью, мальчик нашелся. В 23:00 от поисковиков поступила команда «Стоп», поскольку в соцсетях сообщили о том, что ребенка якобы нашли у станции метро «Электросила».- Проверка информации. Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – написали радостные новости после полуночи волонтеры «ЛизаАлерт» в своей петербургской группе во «Вконтакте».Добавим, что мальчик вышел из дома на Пушкинской улице в Шушарах. Если верить информации в соцсетях, и он действительно дошел до «Электросилы», то это значит, что ребенок прошел около 10 километров на холоде. Предполагаемая родственница мальчика пока не ответила «Комсомолке».