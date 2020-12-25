Водитель Mercedes погиб, врезавшись в стену Меншиковского дворца в центре Санкт-Петербурга. Трагедия произошла поздно вечером в четверг, 24 декабря 2020 года. Со слов очевидцев, рассказавших об аварии в социальной сети, автомобиль ехал на скорости около 80 километров в час. В какой-то момент водитель повернул руль и потерял управление.- Мужчина на Mercedes ехал со скоростью 80 километров в час с Благовещенского моста по набережной. После он повернул на Кадетскую улицу и врезался в угол здания, - рассказали свидетели.Удар о стену оказался большо силы. От столкновения капот автомобиля смялся, сколки разлетелись по всей улице.Очевидцы рассказывают, что сразу же подбежали к машине, чтобы помочь водителю. Однако уже было поздно, мужчина скончался на месте.Дорожные инспекторы работали на месте аварии всю ночь, устанавливая причины смертельного ДТП.