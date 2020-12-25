Молодая петербурженка погибла под колесами эвакуатора. Трагедия произошла рано утром - около 5 часов в пятницу, 25 декабря 2020 года, в самом центре Санкт-Петербурга, на Литейном проспекте. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.- Смертельная авария произошла около 5 часов утра у дома 2 по Литейному проспекту. За рулем эвакуатора находился 23-летней мужчина, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Водитель управлял эвакуатором, не заметил женщину-пешехода и буквально наехал на нее. В результате 27-летняя петербурженка оказалась под колесами тяжелой машины и погибла на месте.По факту ДТП проводятся доследственные проверки. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварий. По результатам будет принято процессуальные решения.