Погоду в Санкт-Петербурге продолжает диктовать циклон \\"Грета\\". В пятницу, 25 декабря 2020 года, в городе ожидается облачная и снежная погода. Однако из-за плюсовой температуры, с неба будут лететь мокрые снежные хлопья, которые подморозит к вечеру.- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться северной периферией активного циклона. Это станет причиной облачной погоды, пройдет снег, в начале дня мокрый снег, местами гололедица. Температурный фон в течение для будет постепенно понижаться, - рассказал в своем Facebook ведущий синоптик центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.В первой половине дня в Петербурге будет около нуля градусов, где-то даже термометр покажет +1 градус. К вечеру в городе подморозит до минус 2-4 градусов. Из-за этого на дорогах образуется неприятный гололед.Ветер сменился с теплого южного на промозглый северо-восточный. Скорость до 5-10 метров в секунду.