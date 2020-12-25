В Санкт-Петербурге полицеские задержали сотрудника автосервиса, угнавшего с работы автомобиль \\"Джип Чероки\\". В 2:45 часов ночи на четверг, 24 декабря 2020 года, инспекторы ГИБДД остановили внедорожник у дома 53 по Кингисеппскому шоссе, чтобы проверить документы водителя. Оказалось, что за рулем был совсем не хозяин машины.- За рулем авто сидел пьяный 37-летний мужчина. Документов на право владения и управления данным автомобилем у него не было, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Мужчину отвезли в отделение полиции. Выяснилось, что он неофициально работает в одном из автосервисов города. Незадолго до того, как его остановили сотрудники ГИБДД, мужчина стащил на работе ключи от \\"Джипа\\" и отправился кататься.Автомобиль принадлежит одной частной компании, которая оставила его в автосервисе для ремонта. \\"Джип\\" передали владельцу под сохранную расписку. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.