Пешеход дважды попал под колеса автомобилей на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В 17:50 часов четверга, 24 декабря 2020 года, 19-летний парень рискнул перейти трассу. Однако риск оказался напрасным. Попав под одну машину, его отбросило на противоположное кольцо, где был большой поток автомобилей.- На 31-м километре внешнего кольца КАД 38-летний водитель на \\"Киа Сорренто\\", двигаясь от улицы Руставели к проспекту Культуры, сбил парня, переходящего через трассы. После этого пешехода отбросило через силовое ограждение на внутреннее кольцо, где его сбил 47-летний мужчина на \\"Грейтвол Ховер\\", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.От такого количество ударов, парень скончался на месте еще до приезда скорой помощи.Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. По результатам будет принято решение.