Мощный пожар в детском санатории в Волховском районе Ленинградской области потушили только к утру 25 декабря 2020 года. Спасателям понадобилось более 16 часов, чтобы совладать с пламенем, охватившим крышу двухэтажного здания.- Сообщение о пожаре поступило в 15:00 часов 24 декабря. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Оказалось, что горит крыша двухэтажного здания на площади 750 квадратных метров, - сообщили в управлении МЧС Ленинградской области.Из здания были эвакуированы 16 человек. Отмечается, что детей в момент пожара в доме не было, они находились в спальном корпусе. Пострадавших нет. По одной из версий, пожар мог начаться в кабинете, где стояла электронная техника.На протяжении дня и ночи спасатели боролись с огнем. Пожар был полностью потушен только к 7:20 часам утра.