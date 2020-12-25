Оперативный штаб Санкт-Петербурга опубликовал данные по суточному тестированию на коронавирус. Так, на утро 25 декабря в городе обследовали более 43 тысяч человек с симптомами ОРВИ и «ковид-19».- За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 43 110 человек. Под медицинским наблюдением находится 959 горожан. Из них 440 - контактные, 519 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.Операторами единой городской справочной службы «122» обработано 3176 вызовов, связанным с вопросами о коронавирусе. Напомним, что теперь по этому номеру можно вызвать и врача на дом.Петербургскими волонтерами выполнено 3257 заявок. Горожанам, которым необходима помощь, нужно оставить заявку по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.Отметим, что с октября 2020 года 59 932 человека из числа пожилых одиноких петербуржцев и малообеспеченных семей с детьми получили продуктовые наборы.