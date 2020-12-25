В Санкт-Петербурге 23 декабря 2020 года полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, которая считалась без вести пропавшей. Еще 13 сентября в правоохранительные органы позвонила подруга пропавшей и рассказала, что та уже пять дней не выходит на связь.- Правоохранители начали расследование и вышли на 35-летнего мужчину, гражданина другого государства, который находится в России незаконно. Его задержали в квартире дома 30 по улице Цимбалина в Петербурге, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Полицейские выяснили, что 9 сентября мужчина находился в качестве рабочего в одном из домов по Тихвинскому переулку в поселке Сосново Приозерского района. Там в гостях находилась и 31-летняя женщина. Они выпивали, в какой-то момент началась ссора. Мужчина ударил гостью по голове, от чего та скончалась. Чтобы скрыть тело, он отвез его в лес у деревни Раздолье, где и закопал.Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.