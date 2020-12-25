Второй за год случай нахождения крупной суммы денег при сносе гаража произошел в Санкт-Петербурге. На наличность наткнулись сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ), которые пришли освобождать землю от незаконных строений на улице Фрунзе.- При вскрытии гаража и описи имущества, находящегося в нем, была обнаружена крупная сумма денег в размере нескольких десятков тысяч российских рублей,- сообщает пресс-служба ККИ.Учитывая, что владелец гаража на снос не явился, все вещи и в том числе деньги были переданы на ответственное хранение.Через некоторое время в комитет обратился нашедшийся хозяин постройки. Он рассказал, что хранил в гараже свои накопления. И после подтверждения личности получил деньги обратно.Напомним, что в октябре 2020 года при сносе гаража на Наличной улице были найдены шесть тысяч долларов, спрятанные еще в 2002 году. Деньги отдали сыну умершего владельца гаража.