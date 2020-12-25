Приход Нового года всегда несет с собой не только радость, но и привычные опасения: что и на сколько подорожает с 1 января. И если цены на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга действительно подрастут, то тарифы на услуги ЖКХ пока останутся прежними.- Повышение произойдет только с 1 июля 2021 года. Тарифы вырастут по отоплению и горячему водоснабжению - на 3,4%, по холодной воде и водоотведению - на 1,8%. Средний темп роста тарифов на электроэнергию составит 4%, по газоснабжению - 3,2%, - сообщает пресс-служба Смольного.По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город почти полтора года сдерживал рост тарифов, в том числе за счет более рационального расходования средств поставщиков коммунальных услуг.- Мы договорились с Водоканалом, «Теплоэнерго» и «Ленэнерго», чтобы они минимизировали свои расходы. Работать над этим надо постоянно, - отметил глава города.