На 76 случаев увеличилось количество смертельных исходов от коронавируса в Санкт-Петербурге. такие цифры на утро 25 декабря приводит общероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «Ковид-19» в стране.- За минувшие сутки в России скончались от коронавируса 563 человека. 74 смертельных случая зафиксировано в Москве, еще 76 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Общее число жертв болезни по стране достигло 53 659. Среди городов самая большая смертность отмечена в Москве (10 763 с начала пандемии) и в Петербурге (7222).Также за минувшие сутки в Северной столице подтвержден еще 3751 случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала 2020 года в городе было зафиксирован 219 581 заболевший. Из них 129 205 выздоровели (+3034). В активном состоянии болезни находятся 83 154 пациента.