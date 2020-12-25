Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные о протекании пандемии в Санкт-Петербурге. На утро пятницы, 25 декабря 2020 года, в городе зафиксировано еще более 3,7 тысяч новых заболевших.- Еще 3 751 человек заразился коронавирусом. За время пандемии в Петербурге зарегистрировано уже 219 581 случаев заболевания, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.Так как в городе замедлился прирост новых зараженных, стабильно по 3,7 тысяч в день, Смольный принял небольшое смягчение запретов по коронавирусу для точек общепита. В новогодние праздники бары и рестораны смогут работать, но гостей принимать можно будет только на специально оборудованных зимних террасах. Если у заведения нет для этого места, увы, работать оно не сможет.Также за последние сутки в Петербурге выздоровели 3 034 пациентов и скончались 76.