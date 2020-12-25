Ночной гонщик на Opel устроил массовое ДТП в Кудрово, влетев в припаркованные машины. Слишком \\"узким\\" водитель показался проспект Строителей, недалеко от \\"Автополя\\". На пустой дороге в ночь на пятницу, 25 декабря 2020 года, автомобилист устроил \\"паровозик\\" из припаркованных авто.- На этот раз ночной замес в Кудрово с припаркованными автомобилями на проспекте Строителей. Инспекторы насчитали 13 машин, - рассказали в социальной сети очевидцы.Большая часть повреждений машин несильная - автомобили просто стукнулись друг об друга. Однако не повезло тем авто, в которые непосредственно въехал гонщик.Когда на место приехала полиция, водителя уже не было - он скрылся. Сейчас неизвестного виновника разыскивают.По предварительным данным, пострадавших нет. Сумма ущерба, которую нанес мужчина владельцам авто, пока неизвестна.