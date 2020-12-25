С небольшим опозданием в городском суде Санкт-Петербурга началось решающее заседание по громкому делу историка Олега Соколова. 25 декабря бывшему доценту СПбГУ должны вынести приговор и огласить меру наказания за убийство и расчленение своей молодой сожительницы Анастасии Ещенко.Напомним, трагедия произошла 8 ноября 2019 года. Тогда проезжавший по городе таксист заметил бултыхавшегося в воде реки Мойки мужчину и вызвал спасателей. Те выловили «пловца». При осмотре в рюкзаке мужчины нашлись отрезанные женские руки.Затем был громкий скандал общероссийского уровня, долгое разбирательство, психиатрическая экспертиза, признавшая Соколова вменяемым. Заседания суда, на которых дело рассматривалось по существу, превратились в шоу, в том числе не без участия оппонента Олега Соколова публициста Евгения Понасенкова.Однако сегодня в деле должна быть поставлена точка.Обвинение просит для историка 15 лет тюрьмы (максимум по статье), а защита - 8 лет ограничения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мне угрожали, что мой труп будет лежать в Неве: Историк Соколов в суде рассказал, что его толкнуло на убийствоПо словам доцента, двухлетняя травля \\"привела к роковым событиям\\", после которых он избавился от тела убитой аспирантки, выбросив его в Мойку (подробности)