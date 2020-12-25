В Санкт-Петербурге комитет имущественных отношений упростил порядок выдачи разрешения для размещения зимних уличных кафе. В связи с коронавирусными ограничениями с 25 декабря по 10 января городские бары и кафе должны закрываться в 19:00, а с 30 декабря по 3 января и вовсе не работать. Однако Смольный разрешил принимать в это время гостей на улице, обустроив территорию столиками.- Подать заявление на выдачу разрешений для размещения выносных столиков можно через Личный кабинет на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, - рассказали в ведомстве.Порядок получения разрешения аналогичен тому, который был разработан для размещения выносных столиков летом 2020 года. Выдается разрешение бесплатно.Главное условие — земельный участок под выносные столики должен быть смежным с участком под капитальным заведением общественного питания — рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого ресторана или кафе.