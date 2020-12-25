Детские санатории и лагеря Санкт-Петербурга не смогут работать во время зимних каникул. В пятницу, 25 декабря 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал постановление, запрещающее учреждениям принимать детей вплоть до 31 января 2021 года, а также продлевающее меры поддержки лагерям.- Постановлением устанавливается запрет на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по 31 января 2021 года, - рассказали в Смольном.В правительстве пояснили, что такое решение было принято с учетом рекомендации Роспотребнадзора, который назвал нецелесообразным зимний отдых в санаториях во время каникул в условиях пандемии.Однако юные петербуржцы смогут отправиться на отдых в Ленинградскую область. 25 оздоровительных лагерей региона готовы принять 6 тысяч детей.