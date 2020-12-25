Санкт-Петербург – самый трамвайный город России и одна из трамвайных столиц мира. Конечно, с момента распада СССР много изменилось не в лучшую сторону, но в последние годы рельсовое движение в Северной столице развивается. А в планах главного перевозчика – Горэлектротранса – полностью обновить подвижной состав.- Мы планируем обновить парк за пять лет. Все упирается в финансирование, но постараемся сделать это быстро. Необходимость обновления подвижного состава и инфраструктуры поддерживает губернатор, так что мы полны оптимизма, - рассказал газете «Петербургский дневник» директор Горэлектротранса Денис Минкин.Сейчас в парке перевозчика имеются около 700 вагонов, лишь 100 из которых современные. А возраст оставшихся 600 в среднем составляет 25 лет. Именно их и планируют поменять в ближайшую пятилетку.Кроме трамваев город нуждается примерно в трех сотнях новых троллейбусов. Их также хотят приобрести в обозримом будущем.