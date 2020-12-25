В Санкт-Петербурге на время новогодних праздников усилят меры безопасности. В пятницу, 25 декабря 2020 года, в Смольном сообщили, что с 31 декабря по 10 января увеличится количество проверок по соблюдению противокоронавирусных правил, а также в \\"боевую готовность\\" перейдут экстренные службы.- Наша главная задача, создать все необходимые условия для безопасного отдыха горожан. Также хочется напомнить, что во время празднования не стоит забывать и об эпидемической безопасности. Большие выходные лучше провести дома в узком семейном кругу, – отметила Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.В городе будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти. Пожарно-спасательный гарнизон будет приведен в состояние повышенной готовности. Общественный порядок и безопасность обеспечит полиция и Росгвардия.Также, чтобы избежать распространения коронавируса, большинство праздничных событий в городе переведены в дистанционный, либо в онлайн формат.