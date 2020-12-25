Дорожные службы Ленинградкой области завершили ремонт надземного пешеходного перехода в городе Любань Тосненского района, который в октябре 2020 года поднятым кузовом снес проезжавший мимо КамАЗ.- Сразу после ДТП упавшее пролетное строение было сдвинуто к обочине с помощью кранов, а движение по трассе - восстановлено. После этого проводилась независимая экспертиза и обследование пролетного строения перехода – специалисты признали его пригодным для дальнейшей эксплуатации, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».К середине ноября упавшую поперечную часть перехода подняли и установили на место. Однако необходимо было вернуть на место плексигласовую облицовку и привести все в первоначальный вид. На это потребовалось еще больше месяца. Зато теперь переходом можно пользоваться без опаски.А в УПРДОРе напоминают, что никакой «защиты от дурака» подобные конструкции не имеют в принципе, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.