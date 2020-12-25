Бывший Игрок петербургского «Зенита» Роман Широков узнал наказание за избиение арбитра футбольного матча одной из любительских лиг, которое произошло в августе 2020 года. Тогда футболист, недовольный решением арбитра, сбивает того с ног и потом уже сам добивает ногами.- Участники рассказали, что на 20-й минуте матча произошел спорный эпизод, Широкову показалось, что против него нарушили правила и он стал матом кричать на молодого судью. Тот потянулся за карточкой. И тогда экс-капитан сборной России заявил: «Покажешь красную - .... (ударю)!». Судья достал красную и тут же получил удар в лицо, а потом еще ногой в живот, - писал KP.RU со ссылкой на участников встречи.Позднее избитый арбитр подал заявление в суд. По статье «умышленное причинение вреда здоровью» обвинение просило для Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы, однако вердикт оказался более мягким: 100 часов обязательных работ и 100 тысяч компенсации пострадавшему.Напомним, что за «Зенит» Роман Широков играл с 2008 по 2014-й годы.