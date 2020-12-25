Главная магистраль Санкт-Петербурга – Невский проспект, пока останется условно скоростной. Проект по снижению разрешенной скорости движения до 40 км/ч пока решено отложить. Причину назвал глава администрации Центрального района Максим Мейскин.- Соответствующие знаки должны были появиться еще в сентябре-октябре. Однако процесс введения новых правил затянулся. Также было решено ввести новый скоростной режим одновременно с системой видеофиксации, а на это потребуется больше времени, - рассказал чиновник телеканалу «Санкт-Петербург».Когда именно на Невском проспекте официально понизят скорость, пока говорить рано. На планы, в том числе финансовые, серьезно повлияла ситуация с коронавирусом. Однако совсем закапывать идею в землю, власти города не намерены.Напомним, что снизить скорость было решено после ряда серьезных ДТП на Невском. Однако даже при введении ограничений, фактическая скорость сможет достигать 60 км/ч, ведь условно ненаказуемые +20 км/ч остались в правилах дородного движения.