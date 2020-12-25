В Курортном районе Санкт-Петербурге подготовили площадки для занятий зимними видами спорта. В администрации рассказали, что к пятнице, 25 декабря 2020 года, в районе расчищены хоккейные \\"коробки\\", катки, а также 12 трасс для беговых лыж. Также чиновники подготовили актуальный список этих мест.- В Курортном районе имеется 6 катков, 4 хоккейные площадки, 12 лыжных трасс и горно-лыжный комплекс \\"Пухтолова гора\\", в составе которого каток, лыжная и горно-лыжная трасса, - пояснили в администрации.Так, в районе открыты пять катков в Сестрорецке: на \\"Северном\\" пляже, у дома 23 на улице Инструментальщиков, у дома 12 на набережной реки Сестры, в парке \\"Дубки\\" и в центре физической культуры. Еще один каток доступен в Зеленогорске в \\"ЗПКиО\\".Поиграть в хоккей в Сестрорецке можно также в центре физкультуры, на улице Токарева, в парке \\"Дубки\\". Еще \\"коробки\\" есть в Песочном у дома 140а 8-го квартала и в поселке Молодежное в Муниципальном парке на улице Правды.Лыжные трассы проходят в Сестрорецке, в Репино, Песочном, Солнечном, Комарово и Зеленогорске.