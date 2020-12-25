Следственный комитет завершил расследование инцидента, произошедшего весной 2018 года на борту самолета \\"Дубай - Санкт-Петербург\\" - двое мужчин грубо домогались пассажирки, угрожая ей убийством и изнасилованием. В пятницу, 25 декабря 2020 года, все материалы уголовных дел были направлены в суд.- 30 марта 2018 года в самолете, летевшем из Дубаи и Санкт-Петербурге, двое пьяных мужчин начали приставать к пассажирке. Девушка отказала им в знакомстве, тогда те начали агрессивно ей досаждать, - рассказали в следственном комитете.Мужчины стали кричать, угрожая ей и ее семье убийствами и изнасилованиями. Один из мужчин хватал девушку за руки и плечи и даже попытался ударить кулаком в лицо, но промахнулся.Стоит отметить, что мужчины в период предварительного следствия находились в межгосударственном розыске. Один из них до сих пор в розыске.