В Ленинградской области на 99-м году жизни умер почетный житель, ветеран Великой Отечественной войны, участник операции \\"Искра\\" по прорыву блокады Ленинграда Владимир Молев. О смерти ленинградского героя в пятницу, 25 декабря 2020 года, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, а также выразил соболезнования всем родным и близким.- С глубокой печалью узнал о кончине Владимира Дмитриевича Молева, нашего замечательного ветерана, человека поистине героического, кавалера многих боевых наград. Мне посчастливилось быть знакомым с Владимиром Дмитриевичем: он поражал своим жизнелюбием, энергией, желанием, несмотря на очень преклонный возраст, активно участвовать в общественной жизни, делиться с молодежью воспоминаниями о Великой Отечественной, - сказал Дрозденко.Владимир Молев родился в Ленинграде в 1922 году. С 15 лет работал на заводе, затем на речном пароходстве. В 1941 году отправился защищать Родину. Закончил войну в звании старшего сержанта.Прощание с Владимиром Дмитриевичем Молевым состоится 26 декабря в поселке имени Морозова.