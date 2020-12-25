Публицист Евгений Понасенков, бывший и остающийся не только научным оппонентом, но и злейшим врагом Олега Соколова, отреагировал на обвинительный приговор историку в 12,5 лет колонии строгого режима. В сообщении, содержащем множество едких эпитетов, есть и сожаление о слишком «мягком» наказании.- Безусловно, если по совести, то его необходимо приговорить к смертной казни, но юридическая реальность часто неадекватна. Отмечу, что и квалификация обвинения, по мнению некоторых экспертов, изначально неверна (слишком мягкая): надо было оценить как убийство, совершенное с особой жестокостью (там больше срок), - заявил «Комсомолке» публицист.Напомним, что семья Анастасии Ещенко – ее родители прилетели на оглашение приговора в Петербург из Краснодарского края – не будет обжаловать вердикт суда. Главное, что доброе имя дочери удалось отстоять: «Настю уже не вернуть».А вот сторона защиты решит вопрос обжалования позднее.