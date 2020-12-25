Не самый сильный снегопад и вечерний ажиотаж привели к полному коллапсу на петербургских дорогах. Вечером пятницы, в час пик, пробки достигли девяти баллов, чего не случалось уже очень давно.Ситуацию можно описать фразой» стоит все». Онлайн-карта города покраснела и проще найти место, где есть хоть какое-то движение, чем перечислить все заторы на дорогах.С чем именно связаны трудности, сказать сложно. Но к 18:00 по данным сервиса Яндекс.Карты в Петербурге произошло около двух десятков аварий. К ним, к слову, могла привести плохая видимость из-за опустившегося на город тумана и мороз, сделавший асфальт скользким.Проблем добавляют и ограничения из-за ремонтных или дорожных работ.Выехавшим с работы водителям сейчас лучше пользоваться ЗСД, хотя и он традиционно стоит у съезда на Богатырский проспект, или ждать пока пробки спадут.