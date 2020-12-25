Петербургские сыщики установили личность двух молодых людей, которые забросали снежками Вечный огонь на Марсовом поле, в итоге потушив пламя. Хулиганов, которых искали больше недели, теперь ждет разговор с полицией и уголовное разбирательство.- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены личности злоумышленников. Это 24-летний Владислав – уроженец Республики Башкортостан, который доставлен в полицию для допроса. Его знакомый 23-летний Александр – уроженец Калининградской области, который находится в Казани, обязан явкой. В ближайшее время он прибудет в полицию Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Напомним, что сам инцидент произошел 17 декабря, а 21 числа по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Виновным грозит штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.