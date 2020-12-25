Санкт-Петербург установил очередной антирекорд по числу ежесуточных госпитализаций больных коронавирусом или с подозрением на него. Напомним, предыдущий высокий показатель был датирован 15 декабря 2020 года. Тогда в стационары отправили 1025 пациентов за день. Теперь же, 25 декабря, согласно данным Межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19, предыдущий рекорд удалось побить, пусть и не столь значительно.- Количество госпитализаций взрослых за 25 декабря составило 1028 человек. Для сравнения, 18 декабря было 979 госпитализаций. Динамика к аналогичному дню прошлой недели составила +5,01%, - гласят данные Координационного совета, отправленные Смольным.При этом власти Санкт-Петербурга отмечают именно снижение числа госпитализаций, пусть и несущественное – на 0,3%.- График госпитализаций показывает тенденцию к стабилизации эпидпроцесса, что свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий, проводимых городом, - заключают в конце отчета в Совете.