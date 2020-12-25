Губернатор Александр Беглов заявил премьер-министру Михаилу Мишустину о снижении коэффициента распространения коронавируса в Санкт-Петербурге к Новому году. По словам градоначальника, этот показатель стал меньше единицы за последние две недели. Напомним, что накануне Северная столица установила новый рекорд по числу госпитализаций, однако в Смольном отмечают общую тенденцию к снижению количества «путевок» в стационары.- На борьбу с пандемией мы потратили уже 53 млрд рублей. Из них 23 млрд и 100 млн получены из федерального центра, без чего городу пришлось бы тяжело. В целом, ситуация сейчас сложная, но контролируемая. В среднем на протяжении трех последних недель, по данным Роспотребнадзора, регистрируется от 3600 до 3700 заболевших в сутки, - рассказал губернатор председателю правительства РФ в ходе встречи.Добавим, что в Санкт-Петербурге стартовало долгожданное производство отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».