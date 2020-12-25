Около 70 тысяч больных коронавирусом в легкой форме находятся на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге. Эти данные на 25 декабря 2020 года привел губернатор Северной столицы на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам градоначальника, 29 тысяч из числа пациентов, лечащихся на дому, получают бесплатные препараты от инфекции. Другие же в специальных таблетках не нуждаются из-за бессимптомной или чересчур легкой формы заболевания.- На бесплатное обеспечение лекарствами город выделил из резервного фонда больше 321 млн рублей. От федерального центра на эти цели выделили ранее 203 млн рублей, которых хватит до конца декабря, поэтому к Новому году ожидается поступление дополнительных 112,3 млн. Что касается стационаров, то они полностью обеспечены препаратами с необходимыми запасами, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.