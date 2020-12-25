Василеостровский районный суд отправил в СИЗО 20-летнего «ловеласа», который попытался продать в секс-рабство 19-летнюю петербурженку. Напомним, ухажер по фамилии Магомедов познакомился с юной красавицей, недолго поухаживал за ней, а потом предложил отправиться в Египет под предлогом совмещения приятного с полезным – отдыха и религиозного обучения. Молодой человек даже купил билеты на самолет из Санкт-Петербурга в Стамбул. Родственники заподозрили что-то неладное, когда не могли пару дней дозвониться до девушки и сообщили в полицию. Продавца задержали.- В суде мужчина вину признал, но просил отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В итоге его заключили под стражу на срок по 23 февраля 2021 года, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Добавим, что за торговлю людьми злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.